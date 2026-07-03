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VIDEO – Catalogna – Maxi incendio in Costa Brava, divorati ettari di verde: confinate in casa 43mila persone

Il Faro
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Maxi incendio in Costa Brava, meta turistica molto frequentata nel nord-est della Spagna. Le autorità hanno  ordinato ai residenti di una decina di Comuni (in totale oltre 43mila persone) lungo questo tratto affollato della costa catalana di rimanere al  chiuso. Il rogo è divampato in mattinata nei pressi della località di La Bisbal d’Empordà, vicino a Girona, a  una ventina di chilometri dalla costa mediterranea. Il vento ha alimentato le fiamme, creando una densa  nube di fumo e costringendo le autorità a ordinare ai residenti di oltre dieci Comuni tra cui la località  turistica costiera di Platja d’Aro  di restare in casa. 

“La difficoltà sta nel fatto che l’incendio non resta confinato in un unico punto”, ha dichiarato David Borrell,  capo dei vigili del fuoco della Catalogna. Oltre 200 vigili del fuoco, supportati da undici mezzi aerei, sono  impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per agevolare le operazioni, i vigili del fuoco hanno invitato  tramite social i residenti di Barcellona  che spesso si recano in questa popolare zona costiera per il fine settimana  di “rimandare i propri spostamenti”. Dato il peggioramento delle condizioni meteo dovuto al vento, il presidente del governo regionale catalano, Salvador Illa, ha richiesto l’intervento dell’esercito e dell’unità  militare di emergenza per contribuire a domare l’incendio, nonché un secondo rogo, al momento di  dimensioni più  ridotte, scoppiato poco più  a nord. 

https://www.rainews.it/video/2026/07/maxi-incendio-in-costa-brava-divorati-ettari-di-verde-confinate-in-case-43mila-persone-06f23073-eb52-4ad2-ba17-aa6aced945e3.html

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