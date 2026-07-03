VIDEO – Catalogna – Maxi incendio in Costa Brava, divorati ettari di verde: confinate in casa 43mila persone

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Maxi incendio in Costa Brava, meta turistica molto frequentata nel nord-est della Spagna. Le autorità hanno ordinato ai residenti di una decina di Comuni (in totale oltre 43mila persone) lungo questo tratto affollato della costa catalana di rimanere al chiuso. Il rogo è divampato in mattinata nei pressi della località di La Bisbal d’Empordà, vicino a Girona, a una ventina di chilometri dalla costa mediterranea. Il vento ha alimentato le fiamme, creando una densa nube di fumo e costringendo le autorità a ordinare ai residenti di oltre dieci Comuni tra cui la località turistica costiera di Platja d’Aro di restare in casa.

“La difficoltà sta nel fatto che l’incendio non resta confinato in un unico punto”, ha dichiarato David Borrell, capo dei vigili del fuoco della Catalogna. Oltre 200 vigili del fuoco, supportati da undici mezzi aerei, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per agevolare le operazioni, i vigili del fuoco hanno invitato tramite social i residenti di Barcellona che spesso si recano in questa popolare zona costiera per il fine settimana di “rimandare i propri spostamenti”. Dato il peggioramento delle condizioni meteo dovuto al vento, il presidente del governo regionale catalano, Salvador Illa, ha richiesto l’intervento dell’esercito e dell’unità militare di emergenza per contribuire a domare l’incendio, nonché un secondo rogo, al momento di dimensioni più ridotte, scoppiato poco più a nord.

https://www.rainews.it/video/2026/07/maxi-incendio-in-costa-brava-divorati-ettari-di-verde-confinate-in-case-43mila-persone-06f23073-eb52-4ad2-ba17-aa6aced945e3.html