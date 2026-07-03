venerdì, Luglio 3, 2026
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VIDEO – Napoli: crolla il palco dell’ex Base Nato di Bagnoli per il forte vento

Il Faro
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Paura a Bagnoli: ieri è crollato improvvisamente il palco allestito all’interno dell’ex Base Nato. La struttura ha ceduto durante i preparativi per i prossimi eventi in programma, a partire dall’Alien Sound Festival dal 4 all’11 luglio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito segnalato, ma gravi danni causati da pioggia e vento.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/03/paura-a-napoli-crolla-il-palco-dellex-base-nato-di-bagnoli-per-il-forte-vento-video/8438254

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