VIDEO – Tottenham: un enorme incendio divampa presso il centro assistenza Jaguar Land Rover, con 100 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme.
Giovedì sera, intorno alle 22:50, quindici autopompe e circa 100 vigili del fuoco si sono precipitati sul posto dopo aver ricevuto diverse chiamate.
L’incendio ha sprigionato colonne di fumo che si innalzavano nel cielo notturno, mentre enormi fiamme divampavano dall’edificio, situato vicino al locale notturno e spazio per eventi Drumsheds.
In un aggiornamento diffuso nella notte,
i vigili del fuoco di Londra hanno comunicato che il magazzino a due piani era ancora in fiamme alle 2:15, insieme a parte di un edificio adiacente.
I vigili del fuoco hanno trascorso la notte a domare un vasto incendio presso un centro assistenza Jaguar Land Rover nel nord di Londra.
Circa 100 soccorritori hanno combattuto contro l’incendio scoppiato in una zona industriale di Watermead Way, a Tottenham
https://www.standard.co.uk/news/london/tottenham-fire-jaguar-land-rover-service-centre-b1288590.html