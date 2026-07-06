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Le fiamme sono divampate poco dopo le 13 lungo la Monti Lepini, vicino alle rotonde di innesto alla SS 156 Var: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, intervento ancora in corso

Un grande incendio è divampato poco dopo le 13 da un vicino canneto, avvolgendo rapidamente nelle fiamme cassette e altro materiale accatastato sul piazzale di un’azienda agricola nella piana di Sezze, lungo la Monti Lepini, nei pressi delle due rotonde di innesto alla SS 156 Var.

Le fiamme, alimentate dal materiale presente nell’area, si sono propagate con rapidità rendendo l’intervento di spegnimento particolarmente complesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sezze e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area circostante.

La colonna di fumo sprigionatasi dall’incendio si è alzata imponente, risultando visibile anche dalla parte alta del paese setino e richiamando l’attenzione degli abitanti della zona.

L’intervento di spegnimento, particolarmente laborioso per la natura e la quantità del materiale coinvolto, è ancora in corso. Sono in fase di accertamento le cause che hanno originato il rogo e l’entità dei danni riportati dall’azienda agricola.

https://www.latinaoggi.eu/news/sezze/320039/incendio-a-sezze-fiamme-dal-canneto-avvolgono-il-piazzale-di-un-azienda-agricola-sulla-ss-156.html