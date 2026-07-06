lunedì, Luglio 6, 2026
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Vigili del fuoco

Enorme incendio oggi a Foggia, fiamme all’Oasi Lago Salso: il video della colonna di fumo visibile da chilometri

Il Faro
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Un nuovo enorme incendio è divampato nel Foggiano oggi, lunedì 6 luglio. Interessando la zona dell’Oasi Lago Salso con un’altissima colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di incendi che in questi giorni stanno devastano ettari di terreno in tutta la Puglia da nord a sud interessando anche alcuni camping della zona garganica. Le fiamme oggi stanno interessando l’area sud est della provincia di Foggia, la zona tra Manfredonia e Barletta, tra l’Oasi Lago Salso e Zapponeta.

: https://www.fanpage.it/attualita/enorme-incendio-oggi-a-foggia-fiamme-alloasi-lago-salso-il-video-della-colonna-di-fumo-visibile-da-chilometri/

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