Persi i contatti con due escursionisti: ricerche tra Friuli Venezia Giulia e Veneto

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Sono in corso dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, le ricerche di due escursionisti, marito e moglie, dispersi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dopo che di loro non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì, ovvero dall’ultimo contatto telefonico, avvenuto intorno alle 22.30.

L’allarme è stato lanciato oggi da un familiare, che ha riferito come i due coniugi avessero in programma di percorrere giovedì i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, passando per la Val d’Arade.

Un tragitto considerato impegnativo. L’auto della coppia, secondo quanto hanno accertato i carabinieri, si trova ancora parcheggiata nei pressi del Rifugio Pordenone, a Cimolais. Il gestore del locale dove avevano prenotato per giovedì sera non li ha mai ricevuti.

Nelle operazioni sono impegnati i vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Belluno, insieme al Soccorso alpino della Valcellina e della provincia di Belluno. L’area viene sorvolata anche da alcuni velivoli. Il campo base è stato allestito nella zona dell’aviosuperficie di Pianpinedo.

https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/due-escursionisti-dispersi-ricerche-fvg-veneto-omnjr40t