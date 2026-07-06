Terremoto in Sicilia nella notte: la scossa da ML 2.5 nel Messinese

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Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il 06-07-2026 01:33:16 (UTC +02:00) ora italiana e con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1203, 15.0907ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e, fortunatamente (anche e soprattutto perché l’epicentro è stato segnalato in mare), non si registrano danni a persone e/o cose .

Nei giorni scorsi, nel pieno del pomeriggio di sabato 4 luglio, alle 17.46, un terremoto è stato rilevato al largo delle coste dello Stretto di Messina, la stessa zona che ha registrato il sisma questa notte. In quel caso, il terremoto – localizzato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, è stato di ML 3.7 e con una profondità di 10 km

https://qds.it/terremoto-messina-oggi-ml-2-5-cronaca-stretto