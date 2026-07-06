Tragedia nel Sesia: padre e zio di origine marocchina muoiono annegati nel tentativo di salvare una ragazza caduta nel fiume

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Tragedia a Romagnano, nella provincia di Novara: due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazza che sembrava in difficoltà nel fiume Sesia. La giovane, una ragazzina minorenne, è stata riportata a riva, sana e salva, dal fratello che come lei si era tuffato ma altri due familiari – si tratterebbe del padre della giovane e di suo zio – non ce l’hanno fatta.

Due uomini, due quarantenni di origini marocchina, secondo quanto ricostruito erano entrati in acqua avendo visto la giovane in difficoltà mentre si trovava fra in isolotto e la riva del fiume ma per cause da stabilire sono spariti nella corrente. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco col supporto di un elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa e il 118, assieme ai carabinieri della locale stazione che conducono le indagini.

I vigili del fuoco hanno solo potuto recuperare i corpi dei due uomini: per loro non c’è stato nulla da fare. I sanitari intanto hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia. La madre, incinta, della ragazza è stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Novara.

https://www.fanpage.it/attualita/tragedia-nel-sesia-padre-e-zio-muoiono-annegati-nel-tentativo-di-salvare-una-ragazza-caduta-nel-fiume/

