VIDEO – Stato di emergenza dichiarato nella contea di Wood a causa dell’incendio in un magazzino a Parkersburg.

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Un incendio in un deposito industriale nella contea di Wood ha spinto il governatore Patrick Morrisey a dichiarare lo stato di emergenza domenica. I vigili del fuoco hanno combattuto contro le fiamme nel magazzino della Peoples Cartage su Camden Avenue a Parkersburg.

Le cause dell’incendio sono tuttora oggetto di indagine.

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Sabato 4 luglio 2026, si è verificato un incendio presso il nostro stabilimento di Camden Avenue a Parkersburg, in Virginia Occidentale. L’incendio è stato rapidamente circoscritto e spento dai nostri sistemi antincendio e dai vigili del fuoco locali, e un rigoroso servizio di sorveglianza antincendio è stato mantenuto per tutta la giornata e la notte.

“Purtroppo, domenica 5 luglio 2026, l’incendio si è riacceso, provocando danni ingenti, la cui entità completa non è stata ancora valutata.

“Soprattutto, in questo momento siamo lieti di annunciare che nessun dipendente o altra persona presente sul posto ha riportato ferite.”

“Stiamo collaborando pienamente con i vigili del fuoco locali e con le autorità competenti e non faremo ipotesi sulle cause dell’incendio finché le indagini saranno in corso. Siamo in contatto diretto con le persone colpite da questo evento e ci impegniamo a tenerle informate sugli sviluppi della situazione.