VIDEO – Vasti incendi nel Sud Europa, migliaia di persone evacuate

Spread the love

Centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo contro gli incendi che hanno bruciato quasi 20.000 ettari in Portogallo, Spagna, Francia e Grecia, a causa di forti venti che alimentano le fiamme e un ulteriore aumento delle temperature, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

Lo riporta il Guardian citando fonti locali. In Francia, le autorità hanno vietato l’accesso al pubblico a una tappa del Tour de France, nelle remote pendici dei Pirenei francesi, vicino al confine spagnolo, dove 700 vigili del fuoco stanno lottando per contenere un incendio fuori controllo che ha bruciato 5.000 ettari e costretto all’evacuazione di oltre 10.000 persone.

Sul versante spagnolo del confine, gli incendi hanno devastato 2.200 ettari, il 97% dei quali all’interno dell’area naturale protetta di Les Gavarres. Anche nelle regioni centrali del Portogallo, un incendio che ha già bruciato un’area di 13.000 ettari, ha messo alla prova oltre 1.200 vigili del fuoco.

https://www.ilnordest.it/italia-ed-esteri/vasti-incendi-nel-sud-europa-migliaia-di-persone-evacuate-edca6qmp