martedì, Luglio 7, 2026
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Damasco, esplosioni vicino all’hotel di Macron. “Sta bene, la visita prosegue”. Ferite 18 persone

Il Faro
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Due esplosioni a Damasco vicino all’hotel Four Seasons, scelto come alloggio dal presidente francese Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana. Le fonti parlano di almeno 18 feriti, tra loro quattro agenti di Polizia.

Macron sta bene e, fa sapere l’Eliseo, prosegue la sua visita.

Una delle bombe era stata collocata in un cestino dei rifiuti e l’altra in un veicolo nei pressi dell’albergo. Le strade sono state bloccate, mentre sono state attivate misure di sicurezza. 

https://www.rainews.it/articoli/2026/07/damasco-esplosioni-vicino-allhotel-di-macron-efbca710-fa4e-402c-8079-8a08a8a290d3.html

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