Mardimago, incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture.

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Poco prima delle 8 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Rovigo sono intervenuti in via Saline, a Mardimago, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto per l’assistenza e il successivo trasporto in ospedale.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente. Le operazioni si sono concluse dopo circa 45 minuti. Durante l’intervento è stata chiusa una corsia del tratto stradale per consentire i soccorsi e le attività di ripristino in condizioni di sicurezza. Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

https://www.polesine24.it/cronaca/2026/07/07/news/paura-e-feriti-a-mardimago-398812