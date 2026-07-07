Massaggi tantra a luci rosse all’Eur: smantellata rete della prostituzione dalla polizia locale di Roma Capitale

Spread the love

Massaggi tantra a luci rosse all’Eur, smascherato centro dedito alla prostituzione dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale

A smascherare l’attività illecita che si nascondeva dietro all’apparente normalità sono stati gli agenti del Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Roma Capitale (XI Gruppo Marconi).

Al termine di una complessa indagine durata oltre un anno, i vigili hanno smantellato l’organizzazione che gestiva il giro di squillo all’interno di un appartamento.

L’inchiesta, coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di Roma, ha preso le mosse all’inizio di giugno dello scorso anno.

Gli investigatori si sono mossi nel silenzio, ricorrendo ad accertamenti tecnici e sul campo particolarmente approfonditi. Tra intercettazioni telefoniche, lunghi servizi di osservazione con appostamenti, pedinamenti serrati e l’acquisizione delle testimonianze di diversi clienti, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire l’esatto meccanismo che muoveva l’illecito giro d’affari dietro la facciata promozionale del web.

Il sito internet del centro mostrava infatti servizi generici apparentemente legali e conformi alle normative sui centri benessere.

https://canaledieci.it/2026/07/02/massaggi-tantra-a-luci-rosse-alleur-smantellata-rete-della-prostituzione-dalla-polizia-locale-di-roma-capitale/