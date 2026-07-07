martedì, Luglio 7, 2026
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Maxi incendio ad Antrosano: sette ettari divorati dalle fiamme e abitazioni lambite dal fuoco

Il Faro
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vezzano. La campagna Antincendio Boschivo 2026 si è aperta con un primo intervento operativo nel territorio di Antrosano, dove, nella giornata di ieri, un vasto incendio ha richiesto l’impiego immediato delle squadre antincendio della Protezione civile regionale. Attivate dalla Sala Operativa, le due unità hanno collaborato con i Vigili del Fuoco nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

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