martedì, Luglio 7, 2026
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Una balena urta e affonda un mezzo antincendio del New Jersey di ritorno dal porto di New York dopo i festeggiamenti del 4 luglio.

Il Faro
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L’unità navale n. 2 dei vigili del fuoco di Carteret stava tornando da un servizio di sicurezza svolto durante le celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti, nei pressi della Statua della Libertà, quando l’imbarcazione ha subito un violento scossone.

Secondo i vigili del fuoco e il sindaco di Carteret, Dan Reiman, una balena è emersa improvvisamente proprio sotto l’imbarcazione, colpendone la poppa mentre questa si avvicinava all’imboccatura della Raritan Bay, tra il New Jersey e Staten Island.

Il gigantesco mammifero marino ha causato danni notevoli alla nave, ha affermato Reiman.

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