martedì, Luglio 7, 2026
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VIDEO – Pakistan, bus precipita in un burrone: 40 morti, a bordo donne e bambini

Il Faro
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QUETTA — Quaranta persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite dopo che un autobus di linea sovraffollato è precipitato in un burrone nel sud-ovest del Pakistan.

L’autobus, in viaggio da Quetta a Peshawar, si è schiantato nella catena montuosa di Dana Sar, al confine tra le province del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa. “L’autobus è precipitato nel burrone per circa 70-80 piedi (21-24 metri)”, ha aggiunto Sherani. A bordo, al momento dell’incidente, si trovavano in totale 48 persone, tra cui diverse donne e bambini.

L’autobus, che procedeva ad alta velocità, ha perso il controllo ed è precipitato in un burrone roccioso in una zona remota vicino al confine tra le province del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa.

L’autobus trasportava non solo i propri passeggeri, ma anche quelli di un altro autobus in panne, il che rendeva il veicolo sovraffollato.

Le prime indagini suggeriscono che un guasto allo sterzo potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente.

Decine di soccorritori e ambulanze provenienti sia dalla provincia del Balochistan che da quella del Khyber Pakhtunkhwa sono stati inviati sul luogo dell’incidente, ma le operazioni di soccorso e recupero sono state ostacolate dal terreno impervio.

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