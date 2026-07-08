Consegnati 12 mezzi antincendio di ultima generazione al comando dei vigili del fuoco

Spread the love

Si sono concluse al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta le operazioni di consegna di 12 nuove Autopompe Serbatoio (APS) di ultima generazione destinate ai Comandi dei Vigili del Fuoco di Campania, Abruzzo e Basilicata.

Il Comando di Caserta è stato individuato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile quale hub logistico per il Centro-Sud Italia per lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione dei nuovi automezzi, confermando il ruolo strategico ricoperto dalla struttura casertana nell’ambito del rinnovamento del parco mezzi del Corpo Nazionale.

Nel corso delle due giornate, oltre alla consegna ufficiale dei veicoli ai rispettivi Comandi, il personale ha preso parte ad una sessione tecnico-pratica dedicata alla conoscenza e all’impiego delle nuove APS, con prove operative finalizzate a testarne le prestazioni e a familiarizzare con le numerose dotazioni tecnologiche di cui sono equipaggiate.

Le nuove APS MAN TGM 15.290 Euro 6, allestite da BAI Brescia Antincendi International, sono veicoli antincendio di ultima generazione alimentati a biodiesel, dotati di motore da 290 CV, cambio automatico e moderne attrezzature per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di spegnimento incendi.

La scelta di mezzi conformi alle più recenti normative ambientali Europee rappresenta un ulteriore passo avanti verso un Corpo Nazionale sempre più efficiente, sostenibile e in grado di garantire elevati standard operativi. L’arrivo di questi nuovi mezzi consentirà di incrementare ulteriormente la capacità di risposta dei Vigili del Fuoco sul territorio, assicurando interventi ancora più rapidi, efficaci e sicuri a tutela della popolazione.