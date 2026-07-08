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Momenti di grande apprensione a Bitritto, dove da circa due ore i Vigili del Fuoco sono impegnati in una complessa operazione per domare un rogo divampato all’interno del Ranch Natalino, la struttura che ospita anche un centro ippico. Sul posto stanno operando due squadre supportate da due autobotti. Il lavoro dei vigili del fuoco, al momento, ha permesso di isolare e circoscrivere rapidamente le fiamme, impedendo che la situazione sfuggisse al controllo.

Secondo quanto si apprende, infatti, al momento il rogo non ha interessato le stalle dove si trovano i cavalli e i depositi delle balle di fieno. Fiamme che invece hanno invece completamente distrutto quattro gazebo esterni. La segnalazione dell’incendio è arrivata immediatamente da alcuni operai che stavano lavorando nella struttura, cosa che ha permesso di intervenire tempestivamente. A preoccupare principalmente era la presenza di alcune bombole di GPL nell’area interessata dal fuoco. In caso di esplosione, infatti, le conseguenze sarebbero potuto essere gravissime. I Vigili del Fuoco le hanno individuate e messe immediatamente in sicurezza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso, con i pompieri all’opera per bagnare e raffreddare con massicci getti d’acqua le pareti delle stalle e le strutture limitrofe, per evitare qualsiasi rischio di propagazione delle fiamme. Sul posto è atteso a minuti l’arrivo del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per avviare la bonifica definitiva dei contenitori di gas, che da una prima ispezione sembrerebbero comunque vuoti o contenenti solo minimi residui di gas.

https://www.telebari.it/cronaca/259068-incendio-al-ranch-di-bitritto-distrutti-4-gazebo-esterni-i-vigili-del-fuoco-mettono-al-sicuro-i-cavalli-foto.html