Incidente in A1, auto si ribalta: muore bambina di 8 anni, feriti i genitori

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arma, 8 luglio 2026 – Tragedia nel Parmense: auto si ribalta in A1, muore una bambina di otto anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla autostrada all’altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all’altezza di Roncopascolo.

A bordo della vettura c’erano anche i genitori della piccola che sono rimasti feriti: hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era bordo di un’auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del 118 e pompieri.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre il corpo senza vira della piccola dall’abitacolo e ha successivamente eseguito le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della zona interessata dall’incidente. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

https://www.ilrestodelcarlino.it/emilia-romagna/cronaca/incidente-a1-auto-muore-bambina-8-anni-mzf4pmwc