Prende il via “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”

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VIGILI DEL FUOCO

Prende il via il Campus Giovani con i Vigili del Fuoco, l’iniziativa che offrirà a 366 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni l’opportunità di vivere un’esperienza unica, condividendo una settimana “in prima linea” accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’edizione 2026 si svolgerà in due turni settimanali: il primo dal 5 all’11 luglio e il secondo dal 12 al 18 luglio. I campi scuola sono stati allestiti in sette località italiane, pronte ad accogliere i giovani provenienti da tutte le regioni: Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Bellaria Igea Marina (Rimini), Foligno (Perugia), Roma, Bari, Trapani e Olbia (Sassari).

Promossa dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, l’iniziativa Campus Giovani trasforma il periodo estivo in un’importante occasione di formazione e crescita personale. L’evento ha visto la partecipazione del Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco, che dopo aver fatto visita al Polo Centro di Foligno (PG) si è collegato via radio dal Viminale con tutti i campi d’Italia: “L‘entusiasmo toccato con mano e l’orgoglio di poter parlare a centinaia di studenti collegati da tutta la Penisola testimoniano la bontà di un investimento sul futuro della nostra comunità. In questa settimana di immersione totale nel mondo delle Fiamme Rosse, i ragazzi educheranno se stessi a comportamenti basati sulla solidarietà, sul rispetto reciproco e sulla cittadinanza attiva”.

Al fianco del Sottosegretario presente all’incontro il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Attilio Visconti, che così ha salutato i ragazzi: “Voi siete per la prima volta a contattocon un mondo che vi arricchisce di esperienze dirette. Vi dàla possibilità di provare e testare sul campo come si lavorain squadra, che oggi è fondamentale, è alla base di tutti isettori. Vi auguro di trascorrere un periodo bellissimo, chepotrete poi realizzare concretamente entrando a far partedel Corpo Nazionale, se lo vorrete”.

Anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, si è unito ai saluti in collegamento video, illustrando gli obiettivi del progetto: “Parleremo di incendi, di come usare l’attrezzatura per il soccorso e lo spegnimento, ma anche di come orientarvi negli ambienti ostili e impervi. Entrerete in contatto con il nostro mondo, la finalità è quella di rafforzare le vostre conoscenze, imparare a sapervi autoproteggere conoscendo i rischi”.

Nel corso della settimana i partecipanti prenderanno parte ad attività pratiche, esercitazioni, dimostrazioni operative e momenti ricreativi, entrando in contatto con i valori che caratterizzano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: spirito di squadra, senso del dovere, solidarietà, rispetto delle regole e impegno al servizio della collettività. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni ai temi della protezione civile, della sicurezza e della cittadinanza attiva, favorendo la consapevolezza del bene comune attraverso un’esperienza coinvolgente e altamente formativa.

Durante i moduli formativi, i ragazzi svilupperanno una profonda socializzazione e interazione reciproca, acquisendo al contempo la conoscenza e l’applicazione pratica delle tecniche di gestione di una situazione di emergenza, come incendi, incidenti stradali, presenza di sostanze pericolose o l’allontanamento veloce da luoghi affollati. Le sessioni addestrative permetteranno inoltre di apprendere le tecniche di primo soccorso sanitario, le modalità di movimentazione in ambiente impervio e di montaggio di un campo base, oltre a una specifica formazione sui rischi per la propria incolumità e sugli elementi cardine di protezione civile e difesa civile.

Per i 366 giovani partecipanti sarà molto più di un campus estivo: sarà un’occasione per mettersi alla prova, stringere nuove amicizie, acquisire competenze utili e vivere un’esperienza intensa e indimenticabile che li accompagnerà nel loro percorso di crescita.