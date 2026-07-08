Terremoto Venezuela: non si ferma l’impegno dei Vigili del Fuoco, molti sono toscani

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Prosegue la missione del nucleo T.A.S.T. dei Vigili del Fuoco italiani a Caracas, dove gli specialisti continuano a supportare le operazioni di soccorso coordinate dalla Commissione Europea. Delle sette unità, cinque sono toscane

Continua l’impegno dei Vigili del Fuoco italiani in Venezuela, colpito nei giorni scorsi da un violento terremoto. Il nucleo T.A.S.T. (Technical Assistance Support Team) resta operativo a Caracas, dove sta assicurando un supporto strategico alle attività di soccorso e assistenza.

Il team italiano è composto da sette unità: cinque provenienti dalla Toscana, una dalla Liguria e una dalla Lombardia. Gli specialisti operano in stretto coordinamento con il contingente di esperti della Commissione Europea, responsabile della gestione e del coordinamento delle risorse e degli aiuti messi a disposizione dai Paesi membri dell’Unione Europea.

Accanto alle attività di supporto tecnico e logistico alla cabina di regia europea, il personale dei Vigili del Fuoco sta fornendo un contributo significativo anche alla missione del personale sanitario europeo, impegnato sul territorio per alleggerire il carico della rete sanitaria locale e rafforzarne la capacità operativa, intervenendo direttamente negli ospedali e negli ambulatori della capitale.

La missione del contingente italiano si avvia ora alla conclusione. In base all’attuale pianificazione operativa, il rientro in Italia del team T.A.S.T. è previsto per il prossimo 13 luglio.

https://www.toscanaoggi.it/terremoto-venezuela-non-si-ferma-limpegno-dei-vigili-del-fuoco-molti-sono-toscani