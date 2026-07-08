VIDEO – Tifone e inondazioni nel sud della Cina: 6 morti e 130.000 evacuati

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I soccorritori trasferiscono i residenti rimasti bloccati nella contea di Binyang, a Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 7 luglio 2026. Le recenti e intense tempeste di pioggia, scatenate dal tifone Maysak, il decimo tifone dell’anno, hanno causato gravi inondazioni in alcune zone della regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. [Foto/Xinhua]

Sei persone sono morte e undici risultano disperse nella serata di martedì a seguito delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Le piogge torrenziali causate dal tifone Maysak hanno colpito 375.000 persone in tutta la provincia di Guangxi e un totale di 130.000 persone sono state evacuate dalle zone interessate, secondo quanto dichiarato dalle autorità durante una conferenza stampa.

Nella provincia di Guangxi sono in corso le operazioni di soccorso, con oltre 8.000 persone, più di 1.700 veicoli e 5.700 imbarcazioni impiegate per le attività di ricerca e salvataggio, nonché per la rimozione dei pericoli.