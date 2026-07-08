Treno resta fermo sui binari per un’avaria: intervengono vigili del fuoco e protezione civile
AREZZO – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti poco prima delle 16 di oggi (8 luglio) per un treno fermo con circa 150 passeggeri, per un’avaria sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino.
Attivato il piano prefettizio di protezione civile, i vigili del fuoco, insieme al personale del 118 e personale di Trenitalia, hanno provveduto al trasbordo dei 150 passeggeri, tra cui un disabile, verso un treno sopraggiunto nel binario parallelo per poi trasportare i passeggeri alla stazione di Castiglion Fiorentino.
Sul posto volontari della protezione civile che hanno assistito i passeggeri distribuendo acqua.
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