Vasto incendio nell’area di Cagliari, in volo un Canadair e 5 elicotteri

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i sono anche un Canadair e un Super Puma tra i velivoli che stanno operando per spegnere il vasto incendio divampato a metà mattina nel territorio di Selargius (Città metropolitana di Cagliari), non lontano dalla statale 554, all’altezza del ponte strallato che conduce alla cittadella universitaria e al policlinico dell’Aou.

Il Corpo Forestale sta intervenendo coi mezzi a terra e con il supporto di altri due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto il località “Baccu Lau”.

Sul posto anche due elicotteri militari.

L’incendio è stato dichiarato di interfaccia per la presenza di case sparse e aziende, ma attualmente sembra che non stia minacciando abitazioni e non si registrano evacuazioni.

Nell’area sono però presenti molte linee elettriche e si sta procedendo con cautela. Per precauzione l’Arst ha sospeso il servizio della metropolitana di superficie sulla tratta San Gottardo – Settimo. Chiuso temporaneamente anche lo svincolo per la statale 387 dalla statale 554, dove si segnalano forti rallentamenti del traffico.

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2026/07/08/vasto-incendio-nellarea-di-cagliari-in-volo-un-canadair-e-4-elicotteri_ac16849d-4fe3-4673-840f-6505717b1e32.html