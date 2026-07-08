VIDEO – Ricerca persona nel fiume Po a Suardi (PV)

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalla serata di ieri nelle operazioni di ricerca di una persona dispersa nelle acque del fiume Po, nel territorio del comune di Suardi (PV).

Secondo le prime informazioni disponibili, un gruppo di persone stava facendo il bagno nel fiume quando una di esse è scomparsa senza più riemergere.

Immediatamente è stato attivato il dispositivo di soccorso, con l’impiego di squadre di terra, soccorritori acquatici, sommozzatori e sistemi a pilotaggio remoto (SAPR), che stanno operando senza sosta per individuare il disperso.