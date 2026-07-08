giovedì, Luglio 9, 2026
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VIDEO – Yacht a fuoco al largo dell’isola di Tavolara, nube nera visibile a chilometri: salvate tre persone

Il Faro
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Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a bordo di uno yacht che si trovava in navigazione nelle acque tra la spiaggia di Capo Ceraso e Tavolara, presumibilmente nei pressi dell’isola della Barca Sconcia, nella costa a nord est della Sardegna. L’allarme è partito poco dopo le 14.30. I soccorsi Una nube nera visibile anche dalla costa si sta alzando verso il cielo mentre sono in corso le operazioni della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco chiamati per domare l’incendio. A bordo c’erano tre italiani che si sono messi in salvo. Nessuno è rimasto ferito

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