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Vigili del fuoco

Fiamme a Fonte Laurentina: rogo divora il verde a ridosso delle case e riaccende la protesta dei residenti

Il Faro
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L’emergenza è scattata nella giornata dell’8 luglio 2026, quando un rogo di vaste proporzioni ha interessato l’area verde situata proprio davanti a un grande condominio tra via De Finetti e via Enzo Martinelli. Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie secche e dal vento, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare da vicino le abitazioni.

Sul posto sono dovute intervenire d’urgenza due autopompe dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato duramente per diverse ore prima di riuscire a domare completamente il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’intera area perimetrale.

I danni provocati dal rogo sono ingenti e la paura tra i residenti dello stabile è stata moltissima. Secondo le prime testimonianze degli inquilini, il calore e la vicinanza delle fiamme hanno pesantemente compromesso gli impianti elettrici esterni del palazzo.

Inoltre, una densa nube di fumo ha avvolto l’edificio, spingendo cenere e lapilli all’interno dei terrazzi e negli appartamenti, mentre i posti auto condominiali scoperti sono stati invasi dai detriti bruciati. La situazione ha riproposto il tema della sicurezza dei complessi residenziali che confinano con terreni non manutenuti.

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