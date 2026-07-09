Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima le 13:00 di oggi 9 luglio numerose telefonate giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Verona hanno segnalato un incendio di sterpi e boscaglia in località Monte a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi e 7 operatori del distaccamento di Bardolino, coadiuvati da 3 squadre di volontari civili del nucleo AIB (antincendio boschivo) con ulteriori 6 unità.

Le operazioni di spegnimento sono state complicate dall’estensione del territorio coinvolto e dalla presenza di vento, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elicottero Drago149 giunto in ausilio dal nucleo regionale VVF del Veneto. Le operazioni poste in atto hanno permesso di arrestare il fronte di fuoco che poteva raggiungere le case limitrofe ed interrompere il progredire dell’incendio verso altre aree.

Le squadre a terra e i lanci dal cielo hanno circoscritto l’incendio in circa 3 ore; ulteriori 2 ore circa sono state necessarie agli operatori sul terreno, a tratti impervio, per bonificare gli ultimi focolai.

L’intervento è terminato alle 17:30.