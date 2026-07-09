Interventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

OSIMO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22:30, all’incrocio tra la SS 361 e la SP 3, all’altezza di Padiglione di Osimo, per un incidente stradale che ha coinvolto frontalmente due autovetture.

La squadra di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli. Una delle autovetture presentava una perdita di metano, messa in sicurezza dal personale dei Vigili del fuoco.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti sei ragazzi, tutti trasportati in ospedale dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e i Carabinieri.

La strada provinciale è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Dal Comando di Ancona

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PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – INCENDIO DI STERPAGLIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 14:00 a Porto Sant’Elpidio per l’incendio di sterpaglie nella zona del Raccordo Pian di Torre.

La AIB (Anti Incendio Boschivo) del Comando di Fermo, con il supporto di personale con l’autobotte, è impegnata per le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’area interessata. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3.000 metri quadrati.

Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando di Fermo.

