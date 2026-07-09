LAZIOSound 2026: annunciati i 6 finalisti del contest. Finalissima il 15 luglio al Castello di Santa Severa con Noemi in acustico

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Con la finalissima di mercoledì 15 luglio al Castello di Santa Severa si conclude il viaggio di LAZIOSound 2026, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio e LAZIOcrea, fortemente voluto dall’Assessore Simona Renata Baldassarre, nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita.

Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, commenta: “LAZIOSound si conferma, anno dopo anno, uno dei progetti più importanti che la Regione Lazio dedica ai giovani talenti. I numeri di questa edizione testimoniano la vitalità, la creatività e la qualità della scena musicale del nostro territorio. Oggi celebriamo sei percorsi artistici diversi, accomunati dal coraggio di mettersi in gioco e dalla volontà di trasformare una passione in una professione. Come Regione Lazio continuiamo a investire nei giovani, offrendo occasioni di formazione, crescita, visibilità e inserimento nel mercato musicale. LAZIOSound non è soltanto un contest, ma un vero percorso di accompagnamento che mette in rete istituzioni, professionisti e grandi realtà del settore per costruire opportunità formative e professionali concrete. La finalissima del 15 luglio, nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, sarà una grande festa della musica e del talento, arricchita dalla presenza di Noemi e dalla partecipazione di tanti protagonisti del panorama musicale italiano. A tutti i finalisti rivolgo il mio più sincero augurio: indipendentemente dal risultato finale, sono già ambasciatori dell’energia creativa del Lazio e rappresentano il futuro della nostra cultura e della nostra industria musicale.”

A condurre questo ultimo appuntamento del contest saranno l’attrice Enrica Guidi e il conduttore radiofonico e tv Rai Savino Zaba.

Una serata imperdibile arricchita da l’esibizione dalla vincitrice assoluta di LAZIOSound 2025 Maria Faiola, e che si concluderà con il concerto di Noemi che regalerà al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile nella formazione Live NOEMI – In ACUSTICO, capace di creare un’atmosfera intima e suggestiva attraverso la forza della sua voce e delle sue canzoni.

“Mi piace alternare i concerti con la band a momenti più essenziali, perché l’acustico ti mette completamente a nudo: non puoi nasconderti dietro niente, restano la voce, le canzoni e il rapporto con chi ti ascolta. È una dimensione molto intima, che mi emoziona sempre. – Commenta Noemi – In più sono felice di essere alla Finalissima di LAZIOSound, un progetto che dà spazio ai giovani e alla musica emergente. Credo sia importante continuare a creare occasioni di incontro e di crescita per chi sta iniziando questo mestiere, e poter condividere il palco in una serata come questa ha un significato speciale.”

Al termine di un lungo percorso iniziato con la chiusura del bando di iscrizione, a cui hanno aderito 720 artisti – musicisti emergenti under 35 residenti o domiciliati nel Lazio che hanno deciso di mettersi in gioco in questa grande avventura – e conclusosi con le sei finali di categoria (urban, elettronica, cantautorato, jazz, interpreti e classica), sono stati scelti gli artisti che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto del contest.

I sei finalisti di LAZIOSound 2026 sono: Melissa Salvino per la categoria “interpreti”, il Duo Rugani – Sabatini per la categoria “classica”, Fedele per la categoria “urban”, Ronette per la categoria “elettronica”, Brezza per la categoria “cantautorato” e il Fast line trio per la categoria “jazz”.

Melissa Salvino, vincitrice della categoria “interpreti”, è una ragazza italo cubana dalla voce potente con molti interessi che spaziano dall’arte alla scrittura, e che coltiva attraverso il canto il suo grande amore per la musica.

Duo Rugani – Sabatini, vincitori della categoria “classica”, pianoforte e violino il cui repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, affiancando le grandi sonate classiche alla riscoperta di brani meno conosciuti e alla promozione di nuove composizioni.

Fedele, vincitore della categoria “urban”, la cui musica rappresenta un mondo in cui realtà e fantasia si sovrappongono, le favole e i miti dell’infanzia perdono la loro innocenza e riflettono una società allo sbando.

Ronette, vincitore della categoria “elettronica”, un compositore, produttore e DJ romano, la sua musica attraversa produzioni club-oriented, electro pop e colonne sonore, dando vita a un linguaggio in continua trasformazione.

Brezza, vincitore della categoria “cantautorato”, che dopo aver attraversato un periodo difficile rinasce dal vento leggero del mare che lo ha aiutato a riprendersi e a creare la sua musica, equilibrio tra introspezione, leggerezza e vulnerabilità.

Fast line trio, vincitori della “jazz”, un progetto musicale nato dalla passione comune di tre ragazzi per il bebop che ora con la loro musica cercano di trovare una voce comune che possa rappresentarli senza compromessi.

Il vincitore assoluto di LAZIOSound 2026 riceverà in premio il supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale del singolo), alla distribuzione discografica e la formazione dedicata ai giovani artisti emergenti e delle loro opere attraverso la partecipazione gratuita a LAZIOSound CAMPUS, un incredibile corso di formazione pensato per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura di testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore). Inoltre, per la prima volta LAZIOSound garantisce al vincitore o alla vincitrice assoluta di partecipare di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, che viaggia parallelamente a Sanremo e trasmesso sulle reti Rai.

Ai 6 vincitori di categoria verrà data l’occasione di esibirsi live in un importante evento regionale o italiano per il genere musicale di competenza, e durante la settimana del Festival di Sanremo 2027 all’evento LAZIOSound per CASA SANREMO.

Le possibilità che verranno offerte a finalisti e vincitori saranno moltiplicate grazie alla partecipazione attiva di ATCL, RDS, Radio Rock 106.6, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI, Emy Show Group Italia, Daniele Mignardi Promopressagency e da questa edizione Rai Radio Tutta Italiana e No Name Radio (il canale radio della Rai a target 15-24).

Ha giocato un ruolo fondamentale il giudizio della giuria di qualità, incaricata di selezionare i 6 finalisti di categoria, formata da alcune figure di spicco del settore: il direttore artistico di LAZIOSound Paolo Vita, il cantautore Sergio Cammariere, il compositore, cantante e arrangiatore Maurizio Fabrizio, il produttore discografico Gianni Testa, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, la conduttrice radiofonica e televisiva Federica Gentile, il cantante e musicista Briga, la giornalista dell’agenzia Ansa Giorgiana Cristalli, la dj Lela Xein, il direttore artistico della Casa Del Jazz Luciano Linzi, il musicista Stefano Di Battista, il produttore e direttore del Spring Attitude Festival Andrea Esu, e Domenico Turi, direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana.

I giudici presenti alla finalissima sono: Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Enzo Campagnoli, Briga, Andrea Esu, Federica Gentile, Giorgiana Cristalli, Gianni Testa, la cantante e conduttrice Radio Rai Alma Manera e Lela Xein.

LAZIOSound è un format pensato e ideato per dare un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale italiano: un grande contest live e digitale, un format di 5 live nei territori della Regione e una grande finale dove gli artisti finalisti avranno la possibilità di esibirsi dal vivo assieme a tante special guest e contendersi la vittoria; è un network tra le più importanti realtà musicali regionali e nazionali, che, da anni, si occupano di creare opportunità e proporre giovani talenti italiani al mercato discografico e radiofonico nazionale.