Nuota verso la libertà! Un camion che trasportava 100.000 salmoni vivi si schianta, riversando i pesci in un torrente.

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Un’autocisterna dell’Oregon che trasportava circa 102.000 salmoni vivi si è ribaltata in una curva stretta, ma, per uno strano scherzo del destino, il veicolo si è fermato vicino a un torrente, provocando la fuga di migliaia di pesci che si sono gettati in acqua.

Circa 77.000 giovani salmoni Chinook vivi sono caduti nel torrente e si sono allontanati in massa dopo che il camion di 16 metri su cui venivano trasportati si è schiantato nel nord-est dell’Oregon il 29 marzo, ha dichiarato in un comunicato il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica dell’Oregon (ODFW) .

Purtroppo, non tutti i salmoni furono altrettanto fortunati: 25.529 esemplari perirono dopo che il camion si ribaltò, e le loro carcasse furono recuperate nella cisterna o sulla riva del fiume.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/100000-live-salmon-spill-overturned-truck-oregon-end-swimming-away-cre-rcna146442