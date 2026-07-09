PIEMONTE, INCENDI BOSCHIVI: DISPIEGAMENTO DI FORZE DEI VIGILI DEL FUOCO

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VIGILI DEL FUOCO

Prosegue sul territorio piemontese l’attività di spegnimento degli incendi boschivi che stanno interessando diverse province della regione. Il dispositivo di intervento, coordinato dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) istituita presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte, vede l’azione sinergica del Corpo nazionale insieme ai volontari del Corpo AIB Piemonte nella gestione di otto distinti interventi, concentrati prevalentemente nelle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Torino.

Nel corso del pomeriggio le condizioni hanno subito un peggioramento a causa delle alte temperature e dell’attivazione di forti raffiche di vento di Fohen, che stanno alimentando i fronti attivi e ostacolando le manovre di contenimento. Per fronteggiare l’emergenza è stato schierato un assetto aereo composto da sette Canadair e da due elicotteri dei vigili del fuoco, oltre a tre elicotteri regionali.

Istituiti dai vigili del fuoco posti di coordinamento a terra delle operazioni, per mantenere il collegamento costante tra le squadre, i volontari e i direttori delle operazioni di spegnimento.

La situazione più complessa si registra nella provincia di Vercelli, dove nel territorio del comune di Cravagliana due estesi fronti di fuoco si sono sviluppati in aree impervie muovendosi in direzione dei centri abitati, con le fiamme arrivate a circa duecento metri dalle prime case. Sul posto operano due Canadair, un elicottero regionale e numerose squadre di terra, rinforzate da mezzi speciali con moduli antincendio boschivo inviati dal Comando di Torino.

Sempre nel vercellese si registrano roghi attivi in quota a Boccioleto, con un fronte che ha scavallato la cresta montuosa in prossimità di Cervatto e dove operano un elicottero e un Canadair dei vigili del fuoco.

Nella zona di Varallo risulta al momento sotto controllo la situazione nella località La Res.

Massima allerta nel Verbano-Cusio-Ossola, dove sono attivi tre importanti incendi: a Bannio Anzino si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale di una baita minacciata dall’avanzamento del fuoco.

A Premosello sono attivi tre diversi fronti, uno dei quali sta avanzando verso il Parco nazionale della Val Grande, mentre un secondo si muove verso il paese.

In Val Vigezzo, a breve distanza dal confine con la Svizzera, si è riattivato un focolaio d’alta quota che era in fase di bonifica da ieri.

Infine, nella provincia di Torino, un Canadair VF e un elicottero della base regionale stanno operando per contrastare un violento rogo che sta interessando la località di Valprato Soana con due fronti attivi, uno dei quali è spinto dal forte vento verso l’area boschiva del Parco nazionale del Gran Paradiso.