VIDEO – F-16 greco prende fuoco dopo il decollo: atterraggio d’emergenza a Zante

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Il velivolo era decollato dal 116° Stormo Caccia di Araxos e stava partecipando a un’attività di addestramento quando si è verificato il malfunzionamento.

Dopo aver individuato l’incendio in volo, il pilota è riuscito a dirigere l’aereo verso lo scalo più vicino, evitando conseguenze più gravi. Il pilota è rimasto illeso e, secondo le autorità, non si registrano altri feriti né danni oltre a quelli riportati dal velivolo. L’Aeronautica Militare greca ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidene

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