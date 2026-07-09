VIDEO – Incendio in ditta di spedizioni – fiamme spente – in corso bonifica

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MILANO – I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte in via Don Minzoni a Milano, riuscendo a spegnere il vasto incendio che ieri sera ha colpito il deposito di un’azienda di spedizioni internazionali.

Grazie al tempestivo e massiccio intervento, gli operatori hanno circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici, che non è stata coinvolta. L’azione delle squadre, supportata dal personale antincendio dell’azienda, ha inoltre permesso di mettere al sicuro 30 rimorchi che si trovavano all’interno dell’area logistica.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento la situazione è sotto controllo: incendio spento, al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Interessati dalle fiamme circa 8000mq di magazzini e diversi semirimorchi posteggiati sulle rampe di carico della struttura