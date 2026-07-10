Addio Hakkin, è morto il cane-eroe dei vigili del fuoco e vedetta delle Alpi lombarde: “Aveva fiuto e coraggio straordinari”

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Bergamo, 10 luglio 2026 – Addio a Hakkin, il cane da soccorso dei vigili del fuoco della Lombardia: aveva un record di ben 167 interventi al servizio della collettività in particolare per i salvataggi in montagna e nelle zone impervie, dove interveniva assieme alle squadre di soccorso.

Sempre pronto a uscire e a dare una mano, anzi, una zampa. A salutarlo, commosso, c’è l’intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo saluta con profonda commozione e ammirazione. Hakkin faceva parte del Nucleo Cinofilo della Lombardia. Il coraggioso e altruista quattrozampe era in forze al Comando dei vigili del fuoco di Bergamo.