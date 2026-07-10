Battipaglia, crolla il soffitto del reparto di medicina dell’ospedale

Spread the love

Attimi di tensione nella giornata di oggi all’interno dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove un crollo verificatosi all’interno della struttura ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A scopo precauzionale, la direzione sanitaria ha disposto l’interdizione di una porzione dell’Unità Operativa di Medicina Generale e della scala di emergenza, così da consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area interessata. Il provvedimento è stato adottato per tutelare pazienti, operatori sanitari e visitatori.

Sull’episodio è intervenuta anche la Uil Fpl, che ha manifestato preoccupazione per quanto accaduto, sollecitando un rapido intervento per eliminare le criticità emerse all’interno del presidio ospedaliero. Il sindacato ha inoltre chiesto che vengano avviati controlli straordinari sullo stato di conservazione e sicurezza delle altre strutture sanitarie del territorio, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi simili. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento e quantificare i danni riportati dalla struttura. Al momento, secondo quanto emerso, non si registrano feriti né conseguenze per le persone presenti al momento dell’accaduto.