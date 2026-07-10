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Il boato ha sventrato una casamatta dove gli operai erano impegnati nelle bonifiche dopo che la Esplodenti Sabino è stata acquisita da una multinazionale turca degli armamenti. Morto praticamente sul colpo Carlo Piscopo, 59 anni.

Ferito in ospedale a Chieti, un altro dipendente, anche lui operaio esperto. La tragedia. Nel 2023 a Casalbordino altri tre operai uccisi da un’esplosione. Tragico bilancio tre anni prima. Sette morti in sei anni. La polveriera continua a far paura.

Mentre proseguono i processi per i vecchi disastri, si apre un’altra inchiesta. “Fa paura. Purtroppo le polveriere ci sono. Danno lavoro a tanta gente. Però questa sembra veramente maledetta”.

https://www.rainews.it/video/2026/07/casalbordino-nuova-esplosione-nella-fabbrica-di-esplosivi-un-morto-e-un-ferito-a7ec6a85-5e1a-4718-b459-731d6e839836.html