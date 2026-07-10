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VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

TOLENTINO (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13:15 in contrada Salcito, nel comune di Tolentino, per l’incendio di un capannone adibito a rimessa. All’interno della struttura erano presenti diversi furgoni.

Sul posto stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Tolentino e Macerata, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, tuttora in corso.

Presenti anche i Carabinieri di Tolentino, la Polizia Locale e personale dell’ARPAM. Non si registrano persone coinvolte.