venerdì, Luglio 10, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di un capannone adibito a rimessa

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

TOLENTINO (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13:15 in contrada Salcito, nel comune di Tolentino, per l’incendio di un capannone adibito a rimessa. All’interno della struttura erano presenti diversi furgoni.
Sul posto stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Tolentino e Macerata, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, tuttora in corso.
Presenti anche i Carabinieri di Tolentino, la Polizia Locale e personale dell’ARPAM. Non si registrano persone coinvolte.

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