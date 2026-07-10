venerdì, Luglio 10, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio in un appartamento, 6 intossicati: coinvolti 3 minori e 2 donne incinte

Il Faro
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Forlì, 10 luglio 2026 – Incendio in un appartamento nel Forlivese,  sei persone sono rimaste intossicate. Tra queste tre minori e due donne incinte. Il rogo è divampato ieri sera in una casa a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La chiamata di soccorso è arrivata alle 20.18, facendo confluire sul posto, in via Porta dell’Olmo, tre squadre di vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Forlì. Il personale ha immediatamente cominciato a spegnere le fiamme, localizzate all’interno dell’abitazione, e contemporaneamente ha evacuato e messo in sicurezza la struttura.

A causa del fumo sprigionatosi dal rogo, 6 persone sono rimaste intossicate, tra le quali 3 minori e 2 donne in stato di gravidanza. Tutti i coinvolti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con la bonifica dei locali e la verifica strutturale dell’appartamento. 

https://www.ilrestodelcarlino.it/forli/cronaca/incendio-appartamento-6-intossicati-minori-donne-incinta-rtgyz9wx

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