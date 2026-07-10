Incendio in una discarica a Palmi: avviate le attività di monitoraggio ambientale

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VIGILI DEL FUOCO

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri intorno alle 19 all’interno di uno dei piazzali di una società che si occupa di smaltimento rifiuti nel territorio comunale di Palmi. Sul posto i vigili del fuoco hanno mobilitato un massiccio dispiegamento di forze, tra cui anche un mezzo aeroportuale e un escavatore per le operazioni di smussamento, per contenere il rogo e avviare le prime procedure di sicurezza.

Le fiamme hanno interessato in modo particolare materiale di natura plastica stoccato nell’area esterna dello stabilimento, e hanno generato una colonna di fumo visibile da lontano che ha suscitato allarme nella comunità locale.

Vista la natura dei materiali coinvolti nel rogo, la prefettura di Reggio Calabria ha immediatamente attivato l’Arpacal per il monitoraggio ambientale e ha avviato il avviato il coordinamento operativo con il comune di Palmi e con il comando dei Vigili del Fuoco.