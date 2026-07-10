PIEMONTE – Continua sul territorio piemontese l’attività dei vigili del fuoco per gli incendi boschivi – situazione critica a Premosello per il forte vento

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VIGILI DEL FUOCO

Resta alta l’allerta sul territorio piemontese per gli incendi boschivi che stanno impegnando i vigili del fuoco.

La situazione di maggiore criticità nel Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello: i tre fronti attivi stanno subendo una pericolosa evoluzione a causa delle forti raffiche di vento, che spingono il fronte di fiamma in direzione dei centri abitati di Cuzzago, Premosello e della frazione di Colloro. In volo stanno operando un Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Sempre nel verbanese, a Bannio Anzino il vento ha riattivato dei focolai precedentemente spenti; sul posto squadre a terra sono schierati a protezione ravvicinata di una baita. Migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l’incendio è stato posto sotto controllo.

In provincia di Vercelli, segnali di generale miglioramento a Cravagliana, in località Piano delle Fate. I tre fronti presentano focolai ridotti: dopo i lanci effettuati in mattinata da un Canadair, le operazioni aeree sono state affidate a un elicottero regionale per un’azione di precisione verso la località Colla, supportata da terra dalle squadre VVF e AIB. A Boccioleto Fervento il rogo continua a svilupparsi in cresta su due fronti caratterizzati prevalentemente da fumo: il primo si muove verso una zona pietrosa, mentre il secondo è attentamente monitorato a circa 800 metri da alcune baite. Un canadair in azione. Situazione stabile e immutata a Cervatto Fobello, all’interno del parco della Valsesia, i due fronti in cresta non sono avanzati. Punti di fumo isolati e quadro ormai stabilizzato a Varallo, in località La Res.

Infine, in provincia di Torino, prosegue l’intervento a Valprato Soana con due fronti attivi: sul versante Est, l’incendio si estende per circa 300 metri in direzione della pineta, area presidiata da un elicottero regionale. Sul versante Ovest, le fiamme si muovono verso monte con tre focolai attivi, due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

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Fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Torino, Ossola e Torino.

In provincia di Vercelli, resta critica la situazione nel comune di Cravagliana, in località Piano delle Fate, dove sono tre i fronti attivi, con focolai stamattina ridotti dopo aver percorso una superficie stimata di 430 ettari. Sul posto sono al lavoro 35 vigili del fuoco con 3 squadre di terra, giunte in rinforzo da Torino e Novara, e un Canadair.

Sempre nel vercellese, a Boccioleto Fervento, l’incendio sulla cresta investe una superficie di 5 ettari, con fiamme localizzate che producono prevalentemente fumo: due i fronti, il primo orientato verso una zona pietrosa e l’altro a circa 800 metri da alcune baite. Oltre alle squadre a terra, è in azione un Canadair del Corpo nazionale.

Nel territorio di Cervatto Fobello, ancora nel territorio di Vercelli, un Canadair è in azione per contrastare un incendio in cresta sviluppatosi all’interno del parco della Val Sesia, mentre nella zona di Varallo, in località La Res, la situazione è stabile e presenta solo punti di fumo isolati.

Vigili del fuoco impegnati nel Verbano-Cusio-Ossola, in particolare nel comune di Premosello, con le operazioni concentrate su tre fronti. Rispetto alla giornata di ieri, l’incendio che si era spinto verso la frazione di Colloro, evacuata in via precauzionale, al momento è di portata ridotta anche in virtù dell’abbassamento delle temperature nella notte. L’assetto aereo vede l’impiego di tre velivoli dei vigili del fuoco, 2 Canadair e un elicottero S64. Sempre nel verbanese, a Bannio Anzino, i vigili del fuoco sono a protezione di una baita, mentre in Val Vigezzo le fiamme sono in quota.

Infine, nella provincia di Torino, i vigili del fuoco e il personale AIB della Regione presidiano la località di Valprato Soana, dove sono attivi due fronti. Sul versante Est, l’incendio presenta focolai con un’estensione di circa 300 metri in direzione della pineta. Sul versante Ovest, l’incendio si sta muovendo verso monte evidenziando tre focolai attivi: sull’area sta operando un Canadair VVF.