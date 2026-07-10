sabato, Luglio 11, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vigili del fuoco sono impegnati a Monrupino, in provincia di Trieste, per un incendio boschivo.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Monrupino (TS) Venerdì 10/07/2026 – Dalle 14:30 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Monrupino, in provincia di Trieste, per un incendio boschivo.
Sul posto operano le squadre dei Comandi di Trieste e Gorizia, il distaccamento di Opicina, un’autobotte della sede centrale e l’elicottero Drago VF168 del Reparto Volo di Venezia. 

Nelle operazioni sono coinvolti anche il Corpo Forestale Regionale, volontari AIB della Protezione Civile, un elicottero regionale e due velivoli antincendio sloveni.
Durante l’intervento una squadra dei vigili del fuoco ha evacuato, insieme all’allevatore, i bovini presenti in una stalla minacciata dalle fiamme, trasferendoli in un’area sicura con l’ausilio di un mezzo fuoristrada.

Potrebbe anche interessarti

Milano, presentata la terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica

Il Faro

La riflessione di Stefano Zanut – Architetto, Direttore Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco presso il Comando provinciale di Pordenone.

Il Faro

Padova, in fiamme due capannoni di una ditta di Traslochi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *