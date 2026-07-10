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VIGILI DEL FUOCO

Monrupino (TS) Venerdì 10/07/2026 – Dalle 14:30 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Monrupino, in provincia di Trieste, per un incendio boschivo.

Sul posto operano le squadre dei Comandi di Trieste e Gorizia, il distaccamento di Opicina, un’autobotte della sede centrale e l’elicottero Drago VF168 del Reparto Volo di Venezia.

Nelle operazioni sono coinvolti anche il Corpo Forestale Regionale, volontari AIB della Protezione Civile, un elicottero regionale e due velivoli antincendio sloveni.

Durante l’intervento una squadra dei vigili del fuoco ha evacuato, insieme all’allevatore, i bovini presenti in una stalla minacciata dalle fiamme, trasferendoli in un’area sicura con l’ausilio di un mezzo fuoristrada.