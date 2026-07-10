venerdì, Luglio 10, 2026
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Washington. Vigili del fuoco feriti, mezzi distrutti in un incendio boschivo.

Il Faro
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CHELAN, Washington — L’incendio di Chelan Hills è oggetto di indagine penale, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Douglas, Tyler Caille.

L’incendio è scoppiato a un paio di miglia a sud del punto in cui la US Highway 97 attraversa il fiume Columbia, fuori Chelan, poco dopo la mezzanotte di sabato, e si è esteso per quasi 10.000 acri. L’incendio ha causato la chiusura di McNeil Canyon Road, Northwest Road 20 e Beebe Ranch, e ha comportato un’evacuazione di livello 3 con ordine di evacuazione immediata. Le chiusure e gli ordini di evacuazione sono tuttora in vigore.

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