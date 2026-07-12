domenica, Luglio 12, 2026
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Vigili del fuoco

A Gragnanino le fiamme distruggono i capannoni, ma i vitellini sono salvi

Il Faro

In salvo i vitellini sfiorati dal devastante rogo che ha colpito l’azienda agricola Fugazza a Gragnanino. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Il vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato 11 luglio, nella località del comune di Gragnano, ha distrutto due capannoni e circa 10.000 rotoballe di paglia. Danni dunque ingentissimi.  

Sul posto si è mobilitato un imponente schieramento di soccorso. Grazie alla rapidità d’azione e ai turni raddoppiati dei pompieri, il fronte del fuoco è stato isolato prima che potesse raggiungere le stalle in cui erano custoditi gli animali. Mentre le fiamme divoravano lo stoccaggio di foraggio, la priorità assoluta è stata la protezione del bestiame.

https://www.liberta.it/news/territorio/comuni/val-trebbia/a-gragnanino-le-fiamme-distruggono-i-capannoni-ma-i-vitellini-sono-salvi/108337

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