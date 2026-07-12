DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Lonato del Garda (BS) per un incendio che ha interessato un capannone industriale di notevoli dimensioni, sede di un’attività operante nel settore del trattamento di carta e plastica.

Sul posto sono state immediatamente inviate numerose squadre provenienti da diversi distaccamenti della provincia di Brescia, con il supporto del personale della Sede Centrale, con l’obiettivo di contenere le fiamme e impedire la propagazione dell’incendio alle strutture circostanti. In rinforzo anche squadre e automezzi dalle provincie limitrofe.

Complessivamente sono impegnate 4 squadre ordinarie con autopompa (APS), 3 autobotti e 2 autoscale, oltre a un mezzo speciale proveniente dall’aeroporto di Montichiari.

Per garantire il continuo approvvigionamento idrico delle linee antincendio, oltre alle autobotti, è stato disposto l’invio di due Autobotti Volumetriche, mezzi dotati di cisterne con una capacità superiore ai 20.000 litri d’acqua ciascuna.

Sono oltre 35 i Vigili del Fuoco attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.