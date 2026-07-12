Interventi per il forte vento nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche a seguito del forte vento che ha interessato il territorio regionale. Nel corso della mattinata le squadre sono state impegnate principalmente nella rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e nella messa in sicurezza di elementi pericolanti.

Gli interventi effettuati nella mattinata sono così suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 13

Ancona: 16

Macerata: 17

Fermo: 14

———————-

Sono circa 90 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato la nostra regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulla sede stradale, nonché la messa in sicurezza di parti pericolanti.

A Fano diversi alberi sono caduti su auto in sosta nella zona di via Alighieri.

Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 25

Ancona: 30

Macerata: 20

Fermo: 15

Ascoli Piceno: 2

Nessu ferito.