Interventi per il forte vento nelle Marche
VIGILI DEL FUOCO
Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche a seguito del forte vento che ha interessato il territorio regionale. Nel corso della mattinata le squadre sono state impegnate principalmente nella rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e nella messa in sicurezza di elementi pericolanti.
Gli interventi effettuati nella mattinata sono così suddivisi per provincia:
Pesaro Urbino: 13
Ancona: 16
Macerata: 17
Fermo: 14
———————-
Sono circa 90 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato la nostra regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulla sede stradale, nonché la messa in sicurezza di parti pericolanti.
A Fano diversi alberi sono caduti su auto in sosta nella zona di via Alighieri.
Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:
Pesaro Urbino: 25
Ancona: 30
Macerata: 20
Fermo: 15
Ascoli Piceno: 2
Nessu ferito.