Referral Tasting. Come nutrire le relazioni

EDGARDA BRIGLIADORI

Fra le strategie per creare relazioni professionali di successo, ha un…sapore particolare la

possibilità di capire come gestire al meglio un incontro di business a tavola, come portarlo ad un

livello più alto e a trasformarlo in relazione.

Nato dall’intuizione di un imprenditore di successo, Claudio Messina, e diventato un best seller,

“Business a tavola ovvero Referral Tasting” è l’idea di entrare nel mondo del percepito di ogni

singolo individuo passando attraverso la passione per la buona cucina, per la connessione

assolutamente personale che ogni persona ha con il cibo e con qualche cibo in particolare.

Se la relazione richiede cura, va nutrita, quale situazione migliore di un pranzo o una cena,

passando dal piano sensoriale del gusto a quello più cinestesico, interiore, della piacevolezza della

compagnia?

Il vecchio detto attribuito ad Oscar Wilde “i migliori affari si concludono a tavola” la dice lunga sui

condizionamenti che si celano, sull’impatto che il cibo e l’ambiente in cui si mangia è una

esperienza sensoriale che sostiene da tempo anche gli affari e il business.

Come ci racconta l’autore Claudio Messina, Consulente e Formatore di Marketing Relazionale, “Il

cibo è una forma di cultura e, soprattutto, un’occasione di incontro e di scambio relazionale.

In che modo l’incontro tra cibo, tavola e networking può collegarsi in maniera proficua? Il

momento in cui questi tre elementi tendono a confluire è rappresentato proprio dall’ambito

professionale”.

Nel libro, scritto a tre mani, gli autori illustrano come trasformare un semplice pranzo in uno

strumento strategico per la propria attività professionale, come conciliare il piacere del gusto e

della condivisione conviviale con le esigenze dettate da un’agenda di lavoro. Non mancano

indicazioni per un corretto business lunch, quali errori evitare…una vera e propria guida per

professionisti e imprenditori in un viaggio che coinvolge gusto e profitto, attraverso pochi ma

fondamentali suggerimenti che muovono dai principi del marketing relazionale.

Referral Tasting è mettere a frutto le relazioni d’affari passando dalla cura dei dettagli della

persona, prima, per stabilire poi piena fiducia e reciproca soddisfazione nel mondo business.

Let’s lunch!