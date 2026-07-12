Ritrovamento corpi nel fiume Oglio e neel Lago Maggiore

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

PONTOGLIO (BS) – SOCCORSO PERSONA NEL FIUME OGLIO – DECEDUTO UN RAGAZZO – I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia sono intervenuti nel comune di Pontoglio per un soccorso tecnico urgente nelle acque del fiume Oglio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con i soccorritori acquatici. Nel corso delle operazioni è stato recuperato un ragazzo di 14 anni, purtroppo deceduto.

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CASTELVECCANA (VA) – Lago Maggiore – RITROVAMENTO DI UN CORPO NELLE ACQUE DEL LAGO

12 luglio 2026 – Dalle ore 11:00 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo nel Comune di Castelveccana (VA), in località Caldé, a seguito del ritrovamento di un corpo da parte di un subacqueo amatoriale.

Il corpo è stato individuato a circa 40 metri di profondità e a circa 60 metri dalla riva.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il Nucleo Sommozzatori e l’elicottero dei Vigili del Fuoco di stanza presso il Nucleo Elicotteri di Malpensa.

Presente sul posto anche la Guardia Costiera.

Il corpo individuato nelle acque del lago è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e successivamente messo a disposizione delle autorità competenti.