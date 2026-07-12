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VIDEO – Bahamas, precipita piccolo aereo: 10 morti. Le immagini dal luogo dello schianto

Il Faro

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato venerdì alle Bahamas, causando la morte di 10 persone e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air.

L’incidente mortale è avvenuto a North Andros, località situata nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell’arcipelago. L’Autorità per le indagini sugli incidenti aerei delle Bahamas ha dichiarato in un comunicato che il velivolo era decollato dall’aeroporto internazionale Lynden Pindling di Nassau ed era diretto a San Andros al momento dello schianto.

L’aereo è stato identificato come un Cessna 402 immatricolato alle Bahamas. Un video ottenuto dall’agenzia AP mostrava agenti di polizia in tute protettive bianche mentre, nella giornata di sabato, ispezionavano i rottami dopo l’incidente e scattavano fotografie. Tra le vittime figurano musicisti e un DJ, ha dichiarato sabato il sindacato dei musicisti e degli artisti delle Bahamas, il giorno dopo il tragico incidente.

LA PRESSE ITALY

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