domenica, Luglio 12, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio in un campo di grano

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

STAFFOLO (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:00 in località Coste di Staffolo per un incendio che ha interessato un campo di grano.
La squadra di Jesi, intervenuta con APS, e mezzo 4×4, ha avviato le operazioni di spegnimento, supportata dalla squadra boschiva di Macerata, dalla una  partenza di Ancona e dai volontari di Apiro. Richiesto anche l’intervento dell’elicottero regionale.
Sul posto sono impegnate complessivamente circa 20 unità.
Intervento in corso.

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