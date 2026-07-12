VIDEO – Incendio in un campo di grano

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

STAFFOLO (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:00 in località Coste di Staffolo per un incendio che ha interessato un campo di grano.

La squadra di Jesi, intervenuta con APS, e mezzo 4×4, ha avviato le operazioni di spegnimento, supportata dalla squadra boschiva di Macerata, dalla una partenza di Ancona e dai volontari di Apiro. Richiesto anche l’intervento dell’elicottero regionale.

Sul posto sono impegnate complessivamente circa 20 unità.

Intervento in corso.